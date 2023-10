MARCHESI A RFV, Nico imprescindibile. Napoli favorito

FirenzeViola.it

L'ex giocatore e allenatore, Rino Marchesi ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" in vista della gara di domenica contro il Napoli: "Sulla carta c'è una favorita per domenica ma bisogna vedere sul campo. Il Napoli ha qualità ma la Viola ha dimostrato che a volte gioca meglio con le grandi che con le piccole".

Il Napoli sarà condizionato dalle polemiche?

"Io non credo che il Napoli vada incontro a polemiche per una possibile cessione di Osimehn. Io penso che il Napoli possa competere sia in Italia che in Europa nonostante tutto".

Perché la Fiorentina non sa essere continua all'interno della partita?

"Bisogna dire che nel primo tempo di ieri ci sono stati tre o quattro giocatori che non hanno reso quanto dovevano, poi nel secondo è cambiata la partita".

Nico è imprescindibile per la Fiorentina.

"Si, ha una grande gamba e ha qualità, inoltre si sacrifica molto per la squadra. Si metterà d’accordo con Italiano per capire il minutaggio e per riposare".

Lei vede Nico come centravanti?

"Come punta statica no. Lui ama muoversi ed è bravo di testa. C'è da sperare che mantenga bene la condizione fisica".

Che ne pensa di Beltran?

"Lui è molto dotato sul piano tecnico ma gli manca la possibilità di sfondare in zona gol. Poi dipende chi lo serve, se dialoga con Bonaventura o Gonzalez è un discorso, con altri non lo so.Comunque va aspettato perché è giovane e ha tutto il tempo per migliorare".

Nzola è più funzionale per il gioco di Italiano?

"Nell'ultima frazione della partita contro il Cagliari ha fatto un gol alla sua maniera: in contropiede e proteggendo la palla.Speriamo continui così".

Arthur ha trovato la sua dimensione alla Fiorentina?

"Un po' si perché ha giocato sempre ad alti livelli. Gli manca qualche allungo in profondità, dove deve servire gli attaccanti".

Chi è migliore a battere i rigori lei o Nico?

"Se continua così sicuramente lui. È sempre molto freddo".

Kayode e Parisi, rappresentano il futuro viola, che ne pensa?

"Sono giovani e hanno qualità possono durare tanto tempo. Se migliorano anche tecnicamente possono essere due giocatori importanti".

Dal punto di vista tattico, domenica si aspetta la solita Fiorentina?

"Sicuramente cercherà di fare la partita come fa sempre".

Italiano in questo momento si fa preferire a Garcia in quanto al gioco?

"C'è una bella differenza tra i due. Il Napoli ha vinto lo scudetto e ha una grande squadra. In questo caso non si può parlare di allenatori ma di giocatori".

Questa Fiorentina dove può arrivare? Si è parlato anche di Champions.

"Adesso andiamo piano (ride ndr). Ha iniziato bene ma ancora bisogna aspettare. Non è facile mantenere tre competizioni in una stagione".

Come si argina Osimhen?

"Il nigeriano sarà marcato da Milenkovic. Io penso che sarà un uno contro uno".