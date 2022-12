MANDORLINI A RFV, Amrabat? Di fronte a certe offerte...

L'allenatore di lungo corso Andrea Mandorlini è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante la trasmissione "Palla al centro". Comincia da un giudizio su Castrovilli: “È un giocatore di qualità tecniche, fisiche. Gaetano è importante per la Fiorentina. È chiaro che il recupero è lungo, ma già essere rientrato con la squadra è importante sia per lui che per il gruppo stesso.

Qual è il ruolo dove si esprime maggiormente?

“Quello dove è più utile per la squadra. Ma ha tante qualità, può fare l’esterno, la mezzala. Ha tantissime doti, non solo tecniche. Ha anche cambio di passo, Italiano sarà bravo a capire quale sia la sua collocazione ideale”.

Su Amrabat: “È lontano parente di quello del primo anno. Al Mondiale si è dimostrato essere uno dei migliori centrocampisti. La Fiorentina è vigile sul mercato, di fronte a certe offerte si fa fatica a dire di no. Ora deve finire bene a Firenze, poi si vedrà”.