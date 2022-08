MALUSCI A RFV, Date a Milenkovic la fascia

L'ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha parlato a Radio FirenzeViola iniziando con il suo ricordo di Alberto Orzan, scomparso oggi: "Mi ricordo la gentilezza che aveva con noi più giovani. L'ho conosciuto in diverse circostanze. Non l’ho visto giocare, mi è stato detto che era un grande difensore. Mi dispiace molto".

Che idea si sta facendo di questa Fiorentina?

"Il calcio estivo non è la realtà. Serve per mettere benzina nelle gambe a provare cose tecniche e tattiche. Non bisogna dare giudizi perché spesso chi inizia male finisce bene, spero che sia il caso della Fiorentina. Ha fatto buoni acquisti, ma a livello qualitativo è bene o male la stessa dello scorso anno: se si voleva alzare l’asticella servivano acquisti di livello più alto. Ma sono comunque fiducioso, spero che questo giudizio sul precampionato possa essere ribaltato, soprattutto grazie ad Italiano".

Qual è la sua opinione su Quarta?

"Ho espresso pareri molto positivi su di lui fin dal suo arrivo, è un giocatore che ha temperamento, deve solo migliorare sul temporeggiamento. Sta facendo un po' troppi errori, è vero, deve essere bravo Italiano a fargli capire che in certe zone di campo non ci si può permettere leggerezze. Deve avere fiducia nelle sue qualità".

Dove serve un eventuale altro rinforzo?

"Sento il nome di Lo Celso, mi sembra molto interessante e con grandissima qualità. Potrebbe essere un innesto di grande spessore per la Fiorentina. Se poi ci può far fare il salto di qualità non lo so: senz'altro un acquisto del genere può solo far bene alla qualità della squadra".

Jovic invece la convince?

"E' molto diverso da Vlahovic, negli ultimi due anni non ha giocato tantissimo. Però credo che Firenze possa essere la piazza giusta al momento giusto per Jovic: si sta parlando di un giocatore forte. Chiaramente lui deve mettersi a disposizione della squadra, ma anche gli esterni devono essere bravi a servirlo".

Quanto sarebbe importante una permanenza di Milenkovic?

"Io dico che meriterebbe la fascia, farebbe bene sia a lui che alla squadra, a cui credo manchi un vero leader. La mia speranza è che rimanga a Firenze, perché sennò sarebbe un bel danno.

Quali possono essere le difficoltà in una partita come quella con la Cremonese?

"E' una neo promossa, con l'entusiasmo in testa. Poi le prime partite sono sempre le più delicate, tra l'altro in Conference ci è toccato una squadra per cui mi viene da dire "se si ha paura del Twente, meglio rimanere a casa"... Le difficoltà ci sono, inutile negarlo, ma bisogna avere rispetto di tutti e paura di nessuno".