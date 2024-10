MALU A RFV, De Gea da rinnovo, può giocare fino a 40 anni

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu, è intervenuto a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola iniziando da una considerazione su David De Gea e dalla sua situazione legata al contratto: "Sono contento per lui, che è un grande professionista, e per la Fiorentina che ha fatto una scelta che l'ha ripagata. Uno che gioca tanti anni nel Manchester United e nella Spagna non può essere messo in discussione. Se fossi io il direttore della Fiorentina gli proporrei immediatamente il rinnovo di contratto: ha un ingaggio alto perché come un attaccante ti fa vincere le partite. Se le condizioni economiche lo favoriranno penso che Firenze possa essere una realtà da cui non vorrà più spostarsi".

Quanto può giocare ancora?

"Ha 34 anni per cui direi che se sta bene può giocare tranquillamente fino a 40 anni. Anche perché ha un fisico asciutto, si vede che nei 14 mesi in cui è stato fermo si è allenato".

