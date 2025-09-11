RFV Maiellaro: "Per Fagioli il tempo delle mele è finito, ora dimostri di essere cresciuto"

L'ex centrocampista della Fiorentina Pietro Maiellaro è intervenuto su Radio FirenzeViola durante "Speciale Fiorentina-Napoli" per parlare della sfida di sabato e dare il suo giudizio sul forte centrocampo di Conte: "Uno scontro così importante all'inizio non è facile, ma questa Fiorentina ha un'anima e sono sicuro che possa dare del filo da torcere al Napoli. La Fiorentina sta lavorando da tempo e sono sicuro che una stagione migliore alla fine possa averla sia in campionato che in Coppa".

Cosa pensa di Pioli? "A Stefano auguro le migliori fortune perché ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e persona da stimare. Da calciatore sembrava serio ma era un giocherellone e sono contento di averci giocato".

Nicolussi Caviglia le piace come acquisto? "E' un ottimo calciatore, preso per dare una grande mano dalla società, fare una prestazione eccellente in una partita importante sarebbe ottimo. E' il primo test e vediamo cosa succederà. D'altronde il Napoli quello schieramento non so quanto potrà farlo ancora, soprattutto a sinistra dove non hanno uno che salta l'uomo a differenza di Politano a destra, per me non possono continuare così a lungo. Caviglia con Mandragora o Sohm e Fagioli? Per me più qualità c'è e meglio è, si tratta solo di trovare l'equilibrio ma sono sicuro ci penserà Pioli"

Come stimolare Fagioli? Il tempo delle mele e il passato sono finiti, è il tempo di dimostrare di essere cresciuto. La qualità c'è si tratta di venire fuori magari di testa, poi non so bene cosa gli manca di preciso"