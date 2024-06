M. FRATINI A RFV, Fiorentina, prendi Brescianini. Kean...

FirenzeViola.it

Michele Fratini, operatore di mercato, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare dell'attualità viola a partire dall'arrivo di Kean: "Kean è un giocatore difficile da discutere a livello tecnico poi si può ragionare se sia ancora acerbo di testa. Ma nella sua carriera ha respirato spogliatoi veri, come al PSG. A 24 anni ha ancora tanta carriera davanti a sé ma non è una scommessa, se sta bene fa reparto da solo, è forte fisicamente, porta via l'uomo, è bravo nel gioco aereo e spazia dal centro dell'attacco all'esterno. Rispetto a quelli avuti fino a ieri è superiore a livello tecnico".

Il giudizio su Zaniolo qual è? "Mancini lo chiamò senza vederlo giocare, è un mancino, di punta è devastante. Nella Roma di Di Francesco ha fatto vedere chi era poi ha avuto infortuni dai quali era difficile tornare più forte di prima. E' un profilo talentuoso e mi auguro venga a Firenze. Pensa un attacco con Kean al centro e Gonzalez e Zaniolo agli esterni".

Che altro nome farebbe? "Serve qualcuno a centrocampo, dove si vincono le partite. C'è un giocatore sempre mancino, scuola Milan, classe 2000, ossia Brescianini. Al Frosinone ha fatto un'annata eccellente come altri e non guardiamo la retrocessione della squadra perché è arrivata all'ultimo minuto".