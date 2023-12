LUPATELLI A RFV, Ottimo Christensen. E sui rigori...

FirenzeViola.it

Cristiano Lupatelli a Radio Firenze Viola

L'ex portiere della Fiorentina Cristiano Lupatelli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", per parlare dalla grande prova di Oliver Christensen: "E' un ottimo portiere e si vede che ha lavorato con un grande allenatore dei portieri. Dopo i primi mesi difficili si sta perfettamente ambientando al calcio italiano".

Condizionare gli avversari durante i calci di rigore ha dato i suoi effetti positivi.

"Sì, sono piccoli stratagemmi che molto spesso i portieri usano per destabilizzare psicologicamente gli avversari. Ieri hanno funzionato".

Tornando al lavoro di Savorani, la crescita di Christensen si è vista soprattutto nelle uscite.

"Il Mister lavora molto sull'aspetto tecnico, che per un portiere straniero è fondamentale. In Italia c'è ancora molta cura della parte tecnica, cosa che all'estero si tende un po' a sottovalutare. Va sempre dato un po' di tempo ad un portiere straniero per ambientarsi e capire il metodo di lavoro di un nuovo campionato".

