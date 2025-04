RFV Lucchesi su Palladino: "Metterlo in discussione sarebbe autolesionista e ingeneroso"

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole su Palladino: "Monza e Firenze sono due realtà straordinariamente diverse. Passare da una realtà come Monza a quella di Firenze, è normale che possa pagare qualcosa. Come fai a non riconfermare un allenatore che ha fatto questo percorso? Questo era un anno difficile. C'è stato un momento di difficoltà, dove si diceva "Palladino va a casa" e lo ha superato, questo fa la differenza. Mettere in discussione Palladino è autolesionista. Non è una partita che può condizionare una valutazione. Credo che sia anche ingeneroso metterlo in discussione".

Prima Betis poi Roma... "Del Betis c'è da temere tutto. Queste partite sono difficili da affrontare. Il Betis è una squadra molto forte, sarà una partita proibitiva e molto impegnativa. Poi ci sarà la Roma che è in stato di grazia. Ranieri ha fatto un lavoro incredibile. Comunque vada non metterei in discussione l'allenatore. Io sono fiducioso in vista di giovedì, secondo me la Fiorentina è arrivata a un punto di maturazione importante. Non è la solita squadra di 4-5 mesi fa".

Corsa Champions? "Ci si può immaginare tutto il contrario di tutto. Quando è così bisogna dare tutto, testa bassa e pedalare, senza guardare i propri avversari. Bisogna fare più punti possibili. Chi sbaglia una partita perde una posizione oppure una possibile qualificazione alle prossime competizione europee".

Kean cosa farà? "La società con lui in questo momento particolare si è comportata benissimo. Lui farà le scelte che deve fare, però la Fiorentina lo ha trattato, come si dice, da persona per bene. Questo non può passare inosservato nel momento in cui lui dovrà prendere delle scelte future per la sua carriera".

