LUCCHESI A RFV, Viola, il tuo futuro passa da Parisi

Fabrizio Lucchesi a Radio Firenze Viola

Il direttore sportivo, ex tra le altre di Pisa e Fiorentina, Fabrizio Lucchesi è intervenuto a RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni:

Partiamo dal tema centrale: Arthur è sempre più un'ipotesi concreta, con Italiano che spinge per averlo. Lei cosa ne pensa?

"Penso che quella di Arthur possa essere un'operazione intelligente, soprattutto in virtù del fatto che la Juve contibuirà al pagamento di un ingaggio altrimenti troppo pesante. Si tratta di un colpo che farebbe bene a tutte le squadre coinvolte e, soprattutto, al calciatore stesso".

Quanto è alto, però, il margine di rischio, considerando il rendimento del giocatore nelle ultime stagioni trascorse tra Juve e Livepool?

"Il rischio sicuramente c'è; tuttavia, avete citato squadre come Juventus e Livepool, club che ad inizio stagione hanno l'obiettivo di competere ad alti livelli in campionato e in Europa. Certamente è un giocatore che si deve un po' ritrovare, ma Firenze può essere la piazza giusta. Arthur è un giocatore che, se tornasse quello visto a Barcellona, sarebbe di gran lunga il vero top player del centrocampo viola. In questo senso la sua voglia di riscatto sarà decisiva".

La Fiorentina è in una fase in cui predilige l'acquisto o di giovani calciatori in rampa di lancio, o di giocatori che, seppur dotati, devono rilanciarsi. Che tipo di riflessione si può fare?

"Sì, è un dato di fatto, anche perché la forbice dei fatturati tra le squadre sta diventando sempre più ampia ed evidente. La Fiorentina oggi deve crescere per gradi, e dovrà farlo in modo sostenibile. Questo tipo di operazioni, penso ad esempio anche a quella che ha portato in maglia viola Luka Jovic, possono dare una grossa mano, perché hanno un tasso di rischio relativamente basso: se vanno bene Italiano potrebbe trovarsi in rosa assoluti top player".

Per ridurre il rischio la Fiorentina dovrebbe puntare esclusivamente su Arthur, oppure mettersi in casa un altro giocatore?

"Sicuramente la Fiorentina coprirà il reparto con un numero di giocatori che tenga conto dei vari avvicendamenti che possono crearsi nel corso della stagione, mettendo in condizione Arthur di stare al meglio possibile, senza forzare il rientro".

Da ex ds dell'Empoli si aspettava l'arrivo di Parisi?

"E' un'operazione bella, interessante e di prospettiva per entrambe le parti,che va a rafforzare un ruolo già ben coperto da Biraghi, un giocatore sì importante e già affermato, ma la Fiorentina deve guardare al futuro. E ritengo che il futuro debba passare da Parisi".

Può essere un acquisto che possa inaugura un nuovo tipo di rapporto tra i due club toscani?

"In realtà le operazioni, così come i buoni rapporti, ci sono sempre stati: ai miei tempi, quando ero direttore sportivo dell'Empoli, parlammo di Montella e Birindelli. Se poi le operazioni non si sono concretizzate spesso è per altri motivi: altri club che offrono più soldi, giocatori ch preferiscono altre destinazioni. I motivi possono essere molteplici ma sicuramente non perché tra i due club non ci fosse dialogo".

Una nota finale sul tema attacco: l'obiettivo sembra Dia, cosa ne pensa?

"La Fiorentina sa di avere fino al 20 luglio un margine di trattativa, e probabilmente starà portando avanti parallelamente altre trattative, per questo l'operazione ancora non si è conclusa. La squadra nel ruolo ha comunque bisogno di un giocatore che dia garanzie, per cui penso che un giocatore, che sia Dia o un altro, arriverà".