LUCCHESI A RFV, Con Kean non risolvi il problema gol

© foto di Federico De Luca

Il dirigente Fabrizio Lucchesi ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Tempi Supplementari', dicendo la sua sul momento della Fiorentina e sull'acquisto dell'ultima ora Moise Kean: "Kean è un buon giocatore, è un bell'acquisto secondo me. Non è proprio un'operazione top ma neanche delle più semplici, dimostra quanto la Fiorentina creda in questo profilo. Però ricordiamoci che parliamo di un buon giocatore e non di un campione.

Per me è una punta da 10 reti l'anno, poi può segnarne 15 ma anche 5. Certo è che non risolvi il problema del gol con Kean o che con lui arrivi tra le prime cinque squadre italiane. Moise farà comodo nell'economia della squadra di Palladino ma servono anche gli ottimi giocatori non solo i buoni calciatori".