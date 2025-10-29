RFV Lorenzo Stovini: "Se pensiamo a Lecce e Genoa come scontri diretti possiamo non presentarci stasera"

vedi letture

L'ex difensore Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue parole a partire da un commento sulle difficoltà della formazione di Pioli in questo avvio di campionato e sulla sfida di San Siro contro l'Inter: "La Fiorentina sta vivendo un bruttissimo momento ma rischieresti ad andare a San Siro per prendere un punto contro un'Inter che viene da una sconfitta contro il Napoli. Io andrei a giocarmela da Fiorentina non pensando alla classifica e non pensando a questa situazione. Con il Bologna abbiamo visto una cosa tragicomica e ci è andata bene per i due rigori. Non meritavamo neanche il pareggio".

Darebbe una maglia da titolare a Comuzzo, Fortini e Fazzini? Soprattutto viste le difficoltà di alcuni big

"Una scossa ci vuole. Pioli deve dare un segnale. Big o non big deve mettere chi in questo momento dà più garanzie. I nomi contano poco, devi provare a cambiare. I big in questo momento non si stanno dimostrando tali".

La Fiorentina deve pensare che contro Lecce e Genoa sono scontri diretti per la salvezza?

"La Fiorentina non penso faccia questi ragionamenti. Non possiamo pensare alle sfide con Lecce e Genoa come a degli scontri diretti. La Fiorentina merita altri scenari. Se pensiamo che Lecce e Genoa siano scontri diretti per la salvezza stasera ci si può anche non presentare a San Siro".

In difesa cosa non sta funzionando?

"fare la difesa a zona sui calci piazzati penso sia sbagliato. Dietro la Fiorentina fa troppi errori e penso che sia un problema di concentrazione. Pioli deve farsi sentire di più. In certi frangenti sembra che la squadra sia spaesata. L'identità dovrebbe essere già stata inculcata ma questo deve venire dall'allenatore. Potrebbe anche bastare una vittoria per dare una scossa".

Come dovrà affrontare la Fiorentina la sfida con il Lecce'

"Deve affrontarla con la giusta mentalità, senza pensare che sia uno scontro diretto. Il Lecce sa come comportarsi ma la qualità della Fiorentina è maggiore. Deve affrontare il Lecce come se fosse una big".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA