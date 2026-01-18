Le trasmissioni di oggi di Radio Firenzeviola per seguire Bologna-Fiorentina

Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola all'indomani della scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso e nel giorno in cui a Bologna la squadra viola scenderà in campo alle ore 15 per la 21esima giornata di Serie A. Le trasmissioni live inizieranno alle ore 12 con Francesco Benvenuti in studio per due ore, poi sarà il turno di "Se Fosse sempre domenica", la trasmissione della partita con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio e Andrea Giannattasio al Dall'Ara.

