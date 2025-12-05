RFV Lo Monaco: "Vanoli deve costruire la mentalità per uscire dalla sabbie mobili"

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando delle possibili soluzioni sull'esterno e di come Vanoli può risollevare questa squadra: "Se si gioca in casa metto Fazzini e Gudmundsson aperti, perché è un ruolo che hanno già fatto, se gioco in trasferta metto Parisi e Fazzini larghi, ci sono le soluzioni. La Fiorentina per salvarsi deve puntare sul gioco e non sulla "guerra" perché non sono giocatori fatti per questo gioco. Devi dargli questa mentalità".

Adesso serve che Vanoli faccia vedere qualcosa?

"E' chiaro. Questa squadra deve continuare a migliorare, come ho detto prima si deve continuare a costruire la mentalità per portare fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili. La mentalità si costruisce piano piano, sul campo, responsabilizzandoli, per questo dico che ogni partita non vale la vita o la morte, perché il campionato non è neanche a metà. La situazione di adesso non la pensava nessuno a inizio stagione. Serve una mentalità, che porti il giocatore a pensare: 'Io sputo sangue per di salvarmi'".

