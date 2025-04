Le dirette di Radio Firenzeviola per raccontare Fiorentina-Empoli

Giornata di dirette per Radio Firenzeviola che racconterà l'avvicinamento a Fiorentina-Empoli, la partita con gli inviati dal Franchi e naturalmente anche tutto il post-partita. Le trasmissioni live inizieranno alle ore 12 con Francesco Benvenuti in studio per due ore. Dalle 14 arrivano Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua per il racconto della partita con "Se fosse sempre domenica". Non perderti neanche un secondo del mondo della Fiorentina: clicca qui per seguire Radio Firenzeviola.