RFV Marco Branca: "Situazione paradossale a Firenze. Kean sente tanto la responsabilità"

vedi letture

Marco Branca, storico calciatore e poi dirigente dell'Inter, passato anche alla Fiorentina nell'annata '91-92, ha parlato a Radio FirenzeViola commentando così il momento dei viola: "Mi ricordo un grande gol fatto su assist di Massimo Orlando. In generale ho tanti bei ricordi. La situazione attuale della Fiorentina? Difficile da capire se non si è dentro, sembra tutto paradossale perché i valori ci sono ma non si sono sommati, anzi mi sembra ci sia stata una sottrazione. Vanoli ha un valore delicato. Se si sbagliano i prossimi bivi diventa sempre più difficile.

Le decisioni che hanno presi, anche con l'allontanamento di Pioli, sono state difficili, ma l'intento è quello di risolvere tutto. In questo momento l'allenatore ha tanto potere e influenza molto, questo forse va a scapito anche delle libertà e della forza del calciatore in sé. Il calcio è una somma di prestazioni".

Così invece Branca, da ex attaccante, su Moise Kean: "Penso che lui sia stato investito di un ruolo importante e adesso si senta molto responsabile. Ha fatto un'annata stupenda, confermando che una delle prime cose che hanno bisogno tutti ma in particolare portieri e attaccanti, ovvero la fiducia, i risultati arrivano. Lui si sente in dovere di essere ancora utile ma in questa situazione alle volte si fa male da solo. Deve mantenere la calma e pensare a giocare".