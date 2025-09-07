RFV L'ex viola Matos: "La Fiorentina ha le potenzialità per stare tra le prime 5. Dzeko può aiutare Kean"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina ed attualmente al Perugia Ryder Matos è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di Fiorentina, non prima di aver spiegato l'avvio di campionato del suo Grifo: "Veniamo da tre pareggi, anche se manca la vittoria la squadra sta bene. Io ora sto bene dopo un'influenza n questa settimana".

Cosa pensa della serie A e della Fiorentina? "Vedo un campionato combattuto e con qualità, anche di prospettiva, bello insomma. Per quanto riguarda la Fiorentina sono contento che sia rimasto Kean con cui ho giocato a Verona. Lo considero uno degli attaccanti più forti in Italia, darà un grande aiuto alla Fiorentina. E sono contento anche per il ritorno di Pioli sulla panchina. La squadra è buona ed ha le potenzialità per il terzo posto o comunque rientrare tra le prime cinque posizioni. Il campionato è lungo ma la rosa è buona".

Kean può coesistere con Dzeko e Piccoli? "E' un ragazzo tranquillo, Dzeko ha esperienza e potrà dargli anche un aiuto visto che ha caratteristiche diverse. Non credo ci siano problemi a coesistere con uno di loro"

Come mai ci ha messo tanto ad esplodere? "L'ho conosciuto giovane ma il livello era già alto, poi dipende dalla squadra e dall'ambiente in cui ha giocato e a Firenze ne ha trovato uno giusto e sano che gli permette di esprimersi al meglio".

Cosa manca invece a Gudmundsson? "E' difficile giudicare da fuori ma ha fatto molto bene a Genova, ha qualità e piano piano troverà la sua miglior forma anche a Firenze".

Che Fiorentina è rispetto a quella tua molto forte? "Non ci sono similitudini, la mia era molto competitiva e forte. Io avevo molta concorrenza in attacco, con giocatori affermati. Ma mi sono trovato bene a Firenze, voglio bene alla Fiorentina e spero faccia una buona stagione. Ho tante aspettative perché la rosa è buona"