Formaggino, cantieri e clima in Curva: il Franchi si prepara per la "prima" in casa

L’aria sarà elettrica, sabato sera al Franchi. E non solo per il fascino intramontabile di un Fiorentina-Napoli che profuma già di grande calcio, ma anche per l’atmosfera d’attesa che avvolge Firenze a pochi giorni della prima sfida veramente casalinga della stagione. Una serata che promette di andare oltre il campo, visto che il primo nodo da sciogliere riguarda l’ordine pubblico. È attesa per le prossime ore infatti la decisione del Casms, il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, chiamato a valutare l’opportunità di ampliare a 700 unità il settore ospiti e di consentire ai tifosi del Napoli residenti in Campania di acquistare biglietti.

Uno sguardo ai cantieri

Ma l’occhio dei tifosi non sarà rivolto soltanto sul terreno di gioco. Dopo giorni di polemiche e incertezze, il popolo viola vuole verificare con i propri occhi lo stato d'avanzamento dei lavori di restyling dello stadio. Il dibattito resta acceso: i fondi ancora da reperire, i dubbi sui tempi di consegna (manifestati anche dalla dirigenza della Fiorentina) e soprattutto l’interrogativo sul completamento della nuova curva Fiesole entro il centenario del club, appuntamento fissato tra poco più di undici mesi. Un traguardo simbolico che rischia di trasformarsi in incognita.

Fine della contestazione?

E poi c’è il capitolo più delicato, quello del rapporto tra la tifoseria organizzata e la società. La contestazione iniziata al termine della scorsa stagione, con bersagli l’ex tecnico Palladino e il direttore sportivo Pradè, si sarà spenta? Nel frattempo il dirigente - con il benestare di Commisso - ha risposto sul campo del mercato: innesti mirati, investimenti importanti e un entusiasmo che sembra aver convinto gran parte della piazza. Lo testimonia il sondaggio lanciato da FirenzeViola.it, con quasi 5.000 partecipanti e un voto di 7 in pagella assegnato da oltre il 52% dei votanti. Segnali di fiducia, che lasciano pensare a un clima maturo per voltare pagina.