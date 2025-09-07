I 10 acquisti più costosi del mercato estivo in Serie A: al sesto posto c'è Piccoli

Archiviato il calciomercato estivo 2025, ecco quali sono stati gli acquisti in entrata più costosi. A dominare la classifica - riporta TMW - c'è una coppia del Milan. Sono i rossoneri ad aver infatti completato i primi due colpi più cari dell'estate: il primo è maturato tra l'altro nell'arco di poche ore e ha visto Christopher Nkunku venir designato del ruolo di centravanti per Allegri, a fronte di una spesa fissa da quasi 40 milioni di euro. A strettissimo giro di posta lo sfortunato Jashari, corteggiato a lungo e infortunatosi in maniera seria alla seconda partita stagionale. Chiude il podio il ritorno di Conceicao alla Juventus. Al 6° posto si piazza Roberto Piccoli, passato dal Cagliari alla Firentina per 25 milioni di euro al pari di altri tre giocatori che si sono spostati in estate. Ecco la top-10 dei colpi più pagati:

I 10 ACQUISTI PIÙ COSTOSI NEL MERCATO ESTIVO 2025 DELLA SERIE A

1. Christopher Nkunku (attaccante, 1997) dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

2. Ardon Jashari (centrocampista, 2002) dal Club Brugge al Milan per 36 milioni di euro

3. Francisco Conceicao (attaccante, 2002) dal Porto alla Juventus per 32 milioni di euro

4. Sam Beukema (difensore, 1998) dal Bologna al Napoli per 31 milioni di euro

5. Nico Gonzalez (attaccante, 1998) riscattato dalla Juventus per 28,1 milioni di euro dalla Fiorentina

6. Noa Lang (attaccante, 1999) dal PSV al Napoli per 25 milioni di euro

6. Wesley (difensore, 2003) dal Flamengo alla Roma per 25 milioni di euro

6. Nikola Krstovic (attaccante, 2000) dal Lecce all'Atalanta per 25 milioni di euro

6. Roberto Piccoli (attaccante, 2001) dal Cagliari alla Fiorentina per 25 milioni di euro

10. Neil El Aynaoui (centrocampista, 2001) dal Lens alla Roma per 23,5 milioni di euro

Dati Transfermarkt