Dzeko raggiante dopo la sua doppietta con la Bosnia: "Fa bene al morale"

L’attaccante della Fiorentina Edin Dzeko, protagonista con una doppietta nella netta vittoria per 6-0 della sua Bosnia contro San Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di BHT 1, emittente bosniaca che trasmette le gare di calcio della Nazionale: “Partite come questa, nella mia carriera in nazionale, sono sempre risultate le più complicate. Sulla carta appaiono semplici, ma in realtà non lo sono affatto. Lo abbiamo visto già nella prima sfida a Zenica. Oggi, invece, siamo scesi in campo con un approccio diverso, molto più determinato, e credo che nei primi venti minuti si sia notato chiaramente.

Dopo l’espulsione e il primo gol ci siamo un po’ rilassati, e questo ha fatto sì che il risultato restasse a lungo sull’1-0. Il secondo gol, però, ha indirizzato la partita, portandoci maggiore tranquillità e permettendoci di esprimerci al meglio fino alla fine. Nessuno si è fatto male, ci sono stati molti gol e tutto questo fa bene al morale”.