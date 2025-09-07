Ancora insieme a Radio FirenzeViola: ora c'è "il Viola Weekend"
FirenzeViola.it
Anche oggi, domenica 7 settembre 2025, il pomeriggio è in compagnia di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Alle 16 scatta il "Viola Weekend" con due ore di approfondimento dei temi viola con ospiti importanti ed opinionisiti di RFV condotte da Ludovico Mauro e Anna Dini.
Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
RFVL'ex viola Matos: "La Fiorentina ha le potenzialità per stare tra le prime 5. Dzeko può aiutare Kean"
Da Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motoridi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Da Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
2 Dzeko sale sul podio dei top scorers, le parole del post gara: "Il secondo gol ha riportato la calma"
4 Gattuso aiuta la Fiorentina e Pioli: Kean torna a segnare e studia (a Coverciano) il tandem con Piccoli
Copertina
FirenzeViolaFiorentina a caccia di un modello per colmare il gap: italianizzazione, patrimonializzazione e la scelta di Pioli
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Luca CalamaiCinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com