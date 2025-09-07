Ancora insieme a Radio FirenzeViola: ora c'è "il Viola Weekend"

Oggi alle 16:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Anche oggi, domenica 7 settembre 2025, il pomeriggio è in compagnia di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Alle 16 scatta il "Viola Weekend" con due ore di approfondimento dei temi viola con ospiti importanti ed opinionisiti di RFV condotte da Ludovico Mauro e Anna Dini.

Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

