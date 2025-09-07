RFV L'ex Potenza: "Fiorentina forte ma poi ci sono tante dinamiche. Dodo e Gosens una garanzia"

vedi letture

L'ex difensore della Fiorentina Alessandro Potenza è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Week end" per parlare dell'attualità viola e della serie A: "L'inizio del campionato come spesso accaduto in passato è strano, con qualche battuta d'arresto delle big o la Cremonese in testa. Le operazioni di mercato secondo me ha portato più qualità in serie A. Anche la Fiorentina, ma bisogna dare tempo ai nuovi di integrarsi anche perché c'è comunque un tecnico nuovo. Non è partita benissimo è vero ma a Torino se Kean non avesse tolto la palla di un compagno dalla porta saremmo a parlare diversamente".

Cosa manca è mancato alla Fiorentina per l'Europa che conta? "Fino a dicembre la Fiorentina aveva fatto benissimo e ci si aspettava che proseguisse sulla buona strada anche se non con quel ritmo lì delle 8 partite. E' stato deludente, forse a gennaio l'arrivo di certi giocatori è stato o meno un punto di forza, con gli undici che cambiavano spesso e dunque si era persa la quadra".

Più forte questa Fiorentina? "La rosa è fatta di giocatori forti ma poi dipende dallo spogliatoio sano, dall'entusiasmo che si crea, il feeling con l'allenatore... Le dinamiche sono tante. La società mi sembra abbia operato bene poi parlerà il campo".

La mossa migliore del mercato viola? "Non vorrei sembrare banale ma la conferma di Kean che a Firenze ha trovato la sua condizione perché si è messo a disposizione con umiltà di una squadra e una città intera. E' un punto di forza poi bisogna capire se con il modulo tattico di Pioli si confermerà, qualche dubbio vedendo lui e Dzeko lo nutro. Lo scorso anno aveva libertà di svariare su tutto il fronte e diventava devastante a campo aperto perché veloce e potente, avendo un altro punto di riferimento non vorrei che la difesa avversaria fosse un po' più chiusa e lui trovi meno spazio".

Cosa pensi degli esterni? "Messi nelle condizioni tattiche ideali e con condizioni fisiche ottimali Dodo e Gosens sono forti forti. La concorrenza fa bene e gli esterni sono una garanzia".