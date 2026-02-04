Calamai: "Lista Uefa, scelte dure: io inserirei Rugani, Brescianini e Solomon"

Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", rubrica di Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", il nostro opinionista Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina e in particolare della Lista Uefa, elenco di calciatori da consegnare al massimo ente calcistico europeo entro domani, 5 febbraio (per la Conference si potranno fare tre cambi rispetto alla lista consegnata a settembre): "Mi soffermo su un riflesso importante del mercato invernale appena concluso, cioè su come sarà la lista Uefa per la Conference. Per il momento sono arrivati sei nuovi giocatori, tra di loro c'è Oliver Christensen che probabilmente rimarrà fuori. Restano cinque giocatori per tre ruoli. Non c'è dubbio che Rugani verrà inserito nella lista, quindi rimangono due centrocampisti e due attaccanti esterni.

Vanoli dovrà fare una scelta che non sarà facile. Tra gli esterni Solomon può avere la meglio su Harrison. Non vorrei essere nei panni del tecnico viola nel 'bocciare' uno tra Brescianini e Fabbian. Credo che alla fine la spunterà Brescianini, ma avrei un piccolo dispiacere perché Fabbian è uno dei giocatori che a livello europeo può decidere una partita con un colpo".