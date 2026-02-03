RFV L'ex ds del Nottingham, Giraldi: "Apprezzo la scelta di Gosens. I due inglesi funzionali"

L'ex ds del Nottingham Forest Filippo Giraldi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare di mercato e Fiorentina: "Non è semplice il mercato di gennaio, si complica ancora di più quando sei in una situazione di classifica come quella della Fiorentina. A gennaio si muovono quelli che giocano poco e quindi li devi rimettere in condizione. Sono sicuro che la Fiorentina avrà provato a prendere anche altri giocatori come titpico. Ma in generale non è solo un problema della Fiorentina perché anche altre squadre di serie A come la Juventus l'Inter e il Milan hanno approcciato tanti giocatori senza riuscire a portarne a casa qualcuno, non so se è un problema di idee, programmazione o magari soldi, non so. La Fiorentina ha preso due giocatori inglesi che possono essere funzionali pur non essendo giocatori che cambiano il livello di una squadra".

Molte operazione hanno la formula dell'obbligo condizionato, come lo spiega?

"Dipende da quanto è una scelta o da quanto sei stato obbligato, ma il diritto spesso non te lo permettono conoscendo le tue necessità. Spero che la scelta non sia legata solo a un risultato di squadra ma ad una partecipazione individuale, cioè se un giocatore non contribuisce all'obiettivo lo riterrei bizzarro ma purtroppo in quella condizione detti poco le condizioni".

Gosens, classe 94, ha rifiutato il Nottingham ma quanto avrebbe potuto incidere in un campionato fisico come la Premier?

"Io ho apprezzato che Gosens, in un mondo in cui tanti si fanno attrarre dalla Premier o dai soldi e interesse del campionato, abbia deciso di rimanere per aiutare la Fiorentina, a prescindere da quanto avrebbe potuto incidere".