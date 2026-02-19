RFV Fiorentina, il CNB di Tommaso Loreto: "Ecco tre motivi per onorare la Conference"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il direttore di FirenzeViola, Tommaso Loreto, si è così espresso in vista della gara di Conference League di stasera contro lo Jagiellonia:

"Stasera io mi auguro che la Fiorentina onori la partita e la Conference League per due/tre motivi. Innanzitutto per dare continuità alle buone notizie arrivate da Como, e magari arrivare sulla scia di un buon risultato con la buona dose di carica al match di lunedì contro il Pisa. È importante tenere aperta il più possibile una strada che poi ti possa portare in Europa a prescindere da quello che ci attende in campionato. Difficilmente credo che la Serie A però ci possa permettere di fare le coppe europee il prossimo anno, e stare senza è un colpo della Fiorentina che deve sempre avere una dimensione europea. E infine onorare i 350 eroi, quasi spartani che si sono messi sulle spalle le spese e le fatiche di un viaggio per nulla semplice e che non hanno ricevuto neanche il minimo rispetto da parte della Uefa che ha deciso di far giocare la gara alle 21 e non prima come avevano chiesto gli stessi polacchi. infine si dovrà provare a cancellare l'ultima figura viola in Europa, quella di Losanna dove neanche i calcoli su quanto battere gli svizzeri erano stati fatti dai viola, a dimostrazione che evidentemente l'impegno era stato preso sotto gamba".