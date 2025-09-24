RFV Jacopo Balestri su Pisa-Fiorentina: "Da sempre gara sentita. Nzola importante per i nerazzurri"

L'ex calciatore del Pisa Jacopo Balestri è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra". Queste le sue parole a partire dalla rivalità tra Pisa e Fiorentina: "Sempre stata una gara molto sentita. negli anni 80' era il derby toscano per eccellenza. Le due squadre in questo momento ci arrivano in maniera diversa. Il Pisa con l'entusiasmo della Serie A e la Fiorentina dopo un inizio complicato".

Il campionato per adesso ha detto anche qualcosa di positivo per il Pisa?

"Dal punto di vista delle prestazioni il Pisa, Udinese a parte, ha fatto bene. Tra l'altro affrontando formazioni che rappresentano l'Italia in Europa. La differenza poi la fanno la qualità, i tempi di gioco, il saper leggere le situazioni. E da questo punto di vista il Pisa ha pagato l'assenza da una categoria che non faceva da tanti anni. I discorsi poi portano zero punti, ci vogliono gol e risultati".

Come dovrà gestire Gilardino il doppio impegno Coppa Italia-campionato?

"Sicuramente dovrà fare delle scelte e capire quali siano i giocatori che stanno meglio per affrontare il doppio impegno tra giovedì e domenica. L'importanza del campionato per il Pisa è maggiore però rispetto alla Coppa Italia".

Quanto è forte il legame tra la piazza pisana e la squadra?

"Beh è un discorso che può essere fatto anche per Firenze e la Fiorentina. So quale è l'attaccamento dei tifosi viola per la squadra perché sono pazzi per la Fiorentina. La squadra è buona e può fare un ottimo campionato, qualcosa però per ora non ha funzionato. Pisa invece è una piazza molto attaccata sia alla squadra che alla città. Anche nelle vicissitudini più complicate è sempre stata attaccata, non ha mai lasciato la squadra sola. Questo poi ha portato ad ottimi risultati. La Serie A poi ha legato ancora di più".

Un commento su Nzola?

"Nzola è arrivato a Pisa con una condizione non ottimale. Lunedì a Napoli ha fatto bene come riferimento offensivo. Ha tenuto palla, ha lottato e per una realtà come Pisa è un giocatore importante".

