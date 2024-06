IOVINO A RFV, Vranckx può fare 6 gol. Il mio consiglio...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Franco Iovino, agente UEFA esperto di calcio belga, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola per parlare del giocatore accostato in queste ore alla Fiorentina ma non solo. Oltre a Vranckx infatti l'agente ha consigliato un nome alla squadra viola. Ecco le sue parole:



Su Vranckx: "È un giocatore ancora giovanissimo, non ha ancora compiuto 22 anni. Secondo me ha lasciato troppo presto il Belgio, è andato al Wolfsburg e poi in prestito al Milan, anche se non era pronto per loro. È un giocatore che necessita di continuità e deve trovare un club che gliela possa garantire."

Sulle sue caratteristiche ed il paragone con Witsel: "Non vedo assolutamente un paragone con Witsel; è un giocatore che usa la testa, mentre Vranckx offre più quantità, un po' come Amrabat. Se la squadra ci crede, può diventare un titolare a Firenze; il ragazzo ha grandi qualità e può anche segnare 5 o 6 gol. Poi dipenderà da chi vorrà prendere la Fiorentina, se un giocatore offensivo o difensivo."

Consigli dal campionato Belga:"Consiglio di tenere d'occhio Mandela Keita, che gioca all'Anversa; è un giocatore molto interessante, con un prezzo simile a quello di Vranckx."