Inizia la diretta di Radio Firenzeviola: il palinsesto di oggi
Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola all'indomani della scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso e nel giorno in cui a Bologna la squadra viola scenderà in campo alle ore 15 per la 21esima giornata di Serie A. Le trasmissioni live inizieranno alle ore 12 con Francesco Benvenuti in studio per due ore, poi sarà il turno di "Se Fosse sempre domenica", la trasmissione della partita con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio e Andrea Giannattasio al Dall'Ara. Dalle 19 infine arriva "Domenica Viola".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Le più lette
Copertina
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Alberto PolverosiItaliano lascia ancora gli spazi e Kean può far male al Bologna. Attenzione però al rapido recupero-palla dei rossoblù. La Fiorentina non può permettersi una sconfitta
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com