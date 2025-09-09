RFV Impallomeni: "Gudmundsson non è un trequartista puro: ecco in che ruolo lo vedo"

Stefano Impallomeni, intervenuto su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?" ha parlato così di Gudmundsson: "Sono un suo estimatore, ancora però non è riuscito ad accenderci del tutto. Non è un trequartista puro, ha il piede un po' pesante, non è uno alla Rui Costa per intenderci. Va messo magari sullo esterno, senza una collocazione precisa, come seconda punta. Mi sarei aspettato di più dalla stessa Fiorentina in queste prime giornate. Kean abbiamo visto ieri che è una belva in Nazionale, però con la Fiorentina stenta. Gudmundsson stenta, e come mai questi giocatori non vengono messi nelle condizioni giuste per esprimere il loro meglio? La prova del nove è questa. Forse la Fiorentina ancora non è pronta, cioè Kean sembrava invece che giocasse con Gattuso da 50 partite ieri".

Gudmundsson ha il passo per fare la mezzala? "Lui è bello perché è atipico, intriga perché è difficilmente collocabile. O ti delude, o ti esalta. Va valorizzato questo talento, senza stare a pensare troppo alla tattica".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!