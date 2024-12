IMPALLOMENI A RFV, Dura sostituire Bove. Frendrup...

FirenzeViola.it

L'ex attaccante, ora giornalista, Stefano Impallomeni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sulla vicenda Bove: "Si è temuto il peggio, ci siamo presi tutti un grande spavento. Gli mando un abbraccio forte, Firenze con lui ha fatto un grande acquisto perché un grande ragazzo a livello umano. La sua assenza si sentirà, difficilmente sarà colmabile. In questa nuova Fiorentina, lui aveva la sua personalità. La Fiorentina dovrà intervenire sul mercato per sostituire Bove. Io credo che ai viola manchi un giocatore per reparto. Uno su tutti Frendrup, sicuramente può fare a caso dei viola".

Beltran nel ruolo di Bove? "Tutto può essere, non ha però il passo da esterno. Bove dava equilibrio, adesso è difficile".

Su Fiorentina-Empoli: "E' un derby, sono sempre state sfide tirate. la Fiorentina può vincere e deve vincere, non si deve precludere nulla, deve giocare su tre fronti. Io farei un turnover non completo, la Fiorentina deve vincere questa gara per più di un motivo. Non schiererei Kean, ma Kouame".