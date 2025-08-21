RFV Il match analyst Diddi: "Ho sentito Piccoli: è entusiasta. Con Kean coppia perfetta, Dzeko alternativa. Fiorentina più forte"

Il match analyst Luca Diddi, intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento", ha parlato di Fiorentina, partendo da un commento sul prossimo approdo di Roberto Piccoli in viola: "Lo conosco bene e ci ho parlato anche ieri sera quando ho letto della notizia: mi ha confermato tutto ed è contento e carichissimo per questo nuovo passo in avanti nella sua carriera. Lo ha voluto Pioli che vuole giocare con due punte e con lui e Kean è un super attacco. A Firenze pensano che arriverà la cessione di Kean ed invece non credo che sarà così: la Fiorentina, invece, ha uno degli attacchi più forti del campionato".

E Dzeko lo mette in panchina? "La certezza credo sia nella coppia Piccoli-Kean e Dzeko può alternarsi ad uno di loro. Entrambi possono fare la prima e la seconda punta, inoltre a Verona l'ho apprezzato sia come persona che come calciatore, è bravissimo nell'attaccare la profondità e faceva delle cose incredibili in allenamento, ve lo giuro. Ha solo bisogno della fiducia che ha avuto a Caglairi, ora è consapevole dei suoi mezzi"

Qualcuno dice che è stato pagato troppo... "A quel prezzo tra lui e Bonny per esempio non avrei dubbi, con Krstovic invece se la gioca perché l'ex Lecce è uno di quelli che tira di più in porta in Europa. Ma Piccoli per Firenze è perfetto, se la piazza viola gli dà entusiasmo e affetto come sa fare e come fatto con Kean".

Dzeko e Gud se la giocano per stare dietro la coppia? "Dzeko è un'alternativa ma con Piccoli può tornare in auge anche Fazzini nel 3-5-2 o 3-4-1-2 perché quest'ultimo rispetto a Gud che è più attaccante sa fare le due fasi. Insomma dietro alla coppia vedo Gud o Fazzini, Dzeko un'alternativa ai due davanti".

Che Fiorentina sta nascendo secondo lei? "Con gli acquisti fatti è potenzialmente da Europa League o Champions perché non va sottovalutato Pioli. Firenze è una piazza esigente e quasi mai contenta però la Fiorentina potenzialmente è più forte e ha più alternative dell'anno scorso".

