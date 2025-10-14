Il CNB di Calamai: "A San Siro Piccoli o Dzeko? Premierei l'entusiasmo dell'italiano"

Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato su come sostituire Moise Kean a San Siro contro il Milan: "E' quasi impossibile che Kean possa recuperare per la gara con il Milan. Peccato perché sembrava lanciato verso la condizione migliore. Senza di lui le opzioni sono due: Dzeko o Piccoli? L'Italiano per me è decisamente favorito. La sua gioia di giocare mi ricorda quella di Fazzini. Io punterei su questo in un momento così delicato, può trascinare i compagni". 

