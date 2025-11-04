RFV Il consiglio di Mareggini: "I giocatori scelgano l'allenatore. Così risani il gruppo e responsabilizzi"

Gianmatteo Mareggini, ex portiere viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?". Ecco le sue parole: "La gente non la inganni. Chi ha a cuore la Fiorentina, ma anche gli addetti ai lavori si stanno accorgendo che c'è una situazione di grande difficoltà organizzativa. Io trovavo che questa situazione fosse così anche precedentemente. Trovo fuori luogo certi atteggiamenti e personaggi che sono stati per tanti anni nella Fiorentina. Mi trovo in disaccordo totale"

Secondo lei Pioli è stato esonerato in ritardo? Avrebbe dato la squadra in mano a Galloppa fino alla sosta?

"Era la cosa più logica. Che si fa, si prende un allenatore così tanto per? Bisogna prendere un allenatore all’altezza della situazione che si sta vivendo. Io c'ero quando venne scelto Agroppi, che era tanti anni che non allenava e andava in televisione a sparare contro il presidente federale. E' già successa una cosa del genere, ero dentro lo spogliatoio. Secondo me bisogna anche prendersi la responsabilità di ciò che si fa, ovvero bisogna chiudere i giocatori dentro la spogliatoio e dirgli "siete figli anche voi di questa situazione, abbiamo queste opzioni, voi cosa pensate?". Perché dopo deve essere chiaro che, se scelgono l'allenatore che ritengono più opportuno, la responsabilità diventano anche e soprattutto loro. E lì si che senti la responsabilità. Per come è la situazione ora è molto meglio fare una riunione e decidere tutti insieme per vedere quali sono le aspettative, anche per rifare il gruppo e responsabilizzare. Per me è importante fare questo".

