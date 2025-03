RFV Il consigliere Vannucci e il post sulla coreografia: "La reazione mi ha sorpreso"

vedi letture

Il Consigliere Regionale e tifoso della Fiorentina Andrea Vannucci ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'C'è polemica', ripartendo dall'immagine della coreografia pubblicata sui propri social che ha attirato tante critiche soprattutto dai tifosi della Juventus: "Mi ha un po' sorpreso. Io francamente non ho mai fatto mistero del mio tifo per la Fiorentina, mi piace andare allo stadio e seguire la squadra quando posso come ad Atene e Praga. Uno dei miei punti deboli sono le coreografie della Fiesole che negli ultimi anni hanno spaziato un po' su tutto, da Dante all'ultima contro la Juventus, una partita sempre speciale per tutti i tifosi viola. Sostanzialmente il mio intento era quello di condividere quel momento in modo scherzoso, mi dispiace se qualcuno si è offeso ma conoscendo i fiorentini quel messaggio non poteva che essere preso per quello che è. Mi dispiace che tutta la questione legata alla coreografia faccia pensare a questo e non a ciò che è successo in campo".

Forse da parte Juventus è meglio parlare della coreografia che del campo?

"Evidentemente questa partita non è normale da nessuna delle due parti. In campo c'è stata la rinascita della Fiorentina che ha messo in campo 90 minuti di buon calcio, di una squadra che arrembava, davanti a una Juventus che è ancora dentro la crisi. Il campo ha detto questo. Peccato solo che ci sia la sosta perché nei momenti buoni è sempre meglio giocare. Qualche tifoso alla fine della partita addirittura si lamentava di non aver sofferto nel finale e questo mi ha fatto ridere perché sembra che senza sofferenza noi le cose non ce le godiamo (ride, ndr)".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO