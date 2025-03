RFV Il CNB di Luca Calamai: "Fagioli, tocca a te: con l'Atalanta devi ancora stupire"

Luca Calamai nel suo consueto appuntamento con il "Caffè nero bollente", all'interno del "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, si è soffermato su Nicolò Fagioli: "Questi ultimi sono stati i stati giorni della celebrazione di Kean, ma direi che c’è un altro giocatore che può essere riportato ad alti livello, come il centravanti piemontese. Mi riferisco a Fagioli, pure lui liquidato dalla Juventus senza troppe attenzioni, pure lui alla ricerca di un posto in Nazionale, pure lui rilanciato in maniera per adesso fantastica dalla Fiorentina.

Allora, a due giorni dalla sfida con l’Atalanta, la speranza è che Fagioli diventi a centrocampo quello che è Kean per l’attacco. E che si riveli un altro, nuovo giocatore per la Nazionale di Spalletti".