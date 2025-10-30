Il CNB di Calamai: "Serve una nuova figura di calcio che aiuti Pioli: chiamerei Giovanni Galli”

Nel consueto appuntamento con il Caffè Nero Bollente, in onda ogni mattina sulle frequenze di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Buongiorno Firenze", Luca Calamai invoca la presenza di una figura dirigenziale che conosca il calcio e l'ambiente fiorentino da affiancare a Stefano Pioli: "Parto dai dati di fatto. Un presidente che non parla, un direttore generale che non si dimette, un direttore sportivo che non si dimette, un allenatore che non si dimette e classifica catastrofica. Questo è lo scenario. Resto convinto che ci voglia un vero capo che si metta al di spora di tutti, che metta tutti in discussione e che intervenga anche con delle decisioni forti. C'è poi un presente da affrontare. Per farlo sarebbe opportuno quantomeno chiedere alla società di individuare una figura che possa accompagnare un allenatore in evidente confusione.

Un allenatore che non mi sembra avere neanche più la forza di arrabbiarsi, di reagire, di dare quella scossa. Sembra quasi che accompagni questo momento con rassegnazione. Un uomo di calcio, io un nome ce lo avrei ed è Giovanni Galli. Un uomo che ha fatto tutti i ruoli nel calcio e che avrebbe la capacità di dare una mano senza essere invadente. Qualcosa va fatto, almeno questo: mettere accanto ad un allenatore confuso una figura che gli possa dare una mano".