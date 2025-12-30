Il CNB di Calamai: "Samardzic talento indiscutibile ma a cosa serve a questa Fiorentina?"

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così il fatto che tra gli obiettivi di mercato viola ci sia Lazar Samardzic. Queste le sue parole: "Il nome di Samardzic è al tempo stesso inquietante e affascinante, talento indiscutibile e oggettivo. Non la sta dimostrando, ma la domanda è "cosa se ne fa la Fiorentina in questo momento di uno come Samardzic".

E' una copia di Gudmundsson, meno gol garantiti. In una posizione di campo dove la Fiorentina ha anche Fazzini. Io credo che la Fiorentina abbia bisogno di altro, di giocatori guerrieri, di cuore e che entrino in sintonia con la lotta salvezza".