Il CNB di Calamai: "Mercato viola, voto 6,5: acquisti ok, male le cessioni. 8 a Commisso"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato del mercato della Fiorentina che si è concluso ieri. Queste le sue parole: "Al mercato della Fiorentina darà due voti, il primo voto è un 6,5. Perché il mercato viola mescola anche in maniera stridente tanti nomi importanti in entrata, alcuni acquisti che valuto giusti e mirati. Ma al tempo stesso c'è una campagna cessioni che è stata a dir poco disastrosa. Due voti profondamente diversi che sommati portano al 6,5.

Però l'altro voto che voglio dare è al Presidente Commisso e gli do 8. Perché è sempre stato criticato per non aver avuto la voglia, il coraggio o l'ambizione di costruire una squadra più forte. Stavolta basta guardare le cifre, e i confronti economici. Commisso è sceso in campo, ha dato il via libera a operazione inattese. Ha mostrato che ha voglia di portare la Fiorentina in quella dimensione da Champions, che poi è il sogno di tutta Firenze".