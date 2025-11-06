Calamai amareggiato dopo Mainz-Fiorentina: "Se è questa la squadra Vanoli cosa può fare?"

Luca Calamai nel post-partita di Mainz-Fiorentina ha commentato così su Radio FirenzeViola il ko subito in rimonta dai viola: "Non riesco a trovare cose positive, anzi… Oggi vi devo dire, se dovessi fare un titolo, sarebbe 'Non giocavano contro Pioli'. Voi avete visto una squadra trasformata? Che ha cercato il secondo gol con cattiveria? Che contro un avversario modesto ha imposto la propria superiorità? Io sono più preoccupato oggi che ieri. Noi dicevamo che ci sarebbe stata la svolta, che si sarebbe vista la Fiorentina vera. Ora sono preoccupato. Ho visto le stesse cose: centrocampisti modesti, attaccanti che non segnano mai, squadra debole fisicamente e di testa. Poi c'è chi valorizza la prima parte di partita: anche col Como la Fiorentina non si meritava di perdere, anche in altre situazioni. Ma perde sempre questa squadra. Tutti quelli che erano i limiti della Fiorentina di Pioli sono i limiti di oggi. Allora ragazzi apriamo il paracadute. Volevo capire se la squadra giocava contro l'allenatore, evidentemente no.

Come mi spiego il sesto posto dell'anno scorso? C'entra molto la componente fortuna secondo me, quest'anno non ti gira nulla. L'anno scorso le occasioni di stasera di Kean sarebbero entrate. Poi c'è un centrocampo secondo me più modesto. Allora, se la squadra è questa, cosa può fare Vanoli? Questa partita poi incide anche su Genova: mentre la Fiorentina perdeva in un modo dolorosissimo il Genoa era a casa a prepararsi per la gara di domenica. Io poi sono imbarazzato a parlare di Commisso. Se non parli in questo contesto, quando parli?"

