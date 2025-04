Il CNB di Calamai: "La coppia Gud-Beltran funziona: Viola, cavalca il loro entusiasmo"

Nel consueto appuntamento del mattino col Caffè Nero Bollente, rubrica giornaliera di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha commentato così riguardo al binomio offensivo della Fiorentina, composto da Gudmundsson e Beltran, che ha sostituito Moise Kean a Cagliari: "Pur non avendo informazioni certe la sensazione è che Moise Kean tornerà a disposizione per la gara di coppa contro il Betis a Siviglia. Questa è la speranza di tutti. La cosa però non mi allarma. Certo, Kean è il nostro bomber ma io ho chiuso la partita contro il Cagliari con una sensazione positiva: che la coppia Gudmundsson-Beltran possa funzionare.

Innanzitutto perché l'argentino è stato rimesso nel suo vecchio ruolo, quello che l'aveva visto protagonista nel River Plate. Ha segnato un gol da centravanti vero e ora secondo me la Fiorentina deve cavalcare l'entusiasmo di un giocatore che è tornato ad assaporare vecchie sensazioni tornando decisivo. Poi questa coppia strana, fatta da due giocatori senza grande fisicità ma che hanno grande tecnica e che non danno punti di riferimento agli avversari, è un'arma in più per Palladino e obbliga la Fiorentina a rimettersi in gioco con qualcosa di diverso dal punto di vista tattico. Quindi Fiorentina più imprevedibile e magari altrettanto forte, questa è la nostra speranza".