RFV Giorgetti: "Punto amarognolo ma ora finalmente in campo c'è una squadra"

vedi letture

Intervenuto a Radio Firenzeviola dopo il pari della Fiorentina contro il Milan, Angelo Giorgetti si è espresso così: "Un punto amarognolo perché con la vittoria sarebbe stata un'altra storia, ma rispetto al piattume e alla Fiorentina morta dentro del passato recente, almeno questa è un'altra squadra. Vanoli il salto di qualità l'ha fatto quando ha cambiato modulo, prima la sua mano non si era vista. Ora la Fiorentina sta diventando almeno un insieme di giocatori che cerca di fare qualcosa in maniera coordinata. Ora vediamo se dal mercato arriverà qualcun altro, sicuramente il vento è cambiato. Sono contento di vedere questo Dodo che ha cambiato passo".

Una valutazione sulla prestazione di Kean?

"Ultimamente è sempre al confine tra l'essere esplosivo e nervoso. Se non segna lascia un po' l'amaro in bocca a chi ha in mente il Kean della scorsa stagione. Sull'occasione finale è stato bravo anche Maignan devo dire".