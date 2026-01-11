RFV Calamai: "Resta un preoccupante amaro in bocca. Ai viola serve il vero Kean"

Luca Calamai ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Milan di questo pomeriggio ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni: "È come dopo Roma. Non sai se essere felice perché c'è una crescita evidente o ti resta un preoccupante amaro in bocca perché sono stati buttati via quattro punti. Due volte sono troppe. Siamo sempre terzultimi, con l'ultima che è ad un punto da noi. Siamo vivi ma lo sono anche le altre. Non vedo realtà che hanno alzato bandiera bianca. Ci prendiamo anche oggi le positività ma dico anche che non si riesce mai a far giocare bene tutti.

Ora abbiamo bisogno del vero Kean, di quella sua potenza fisica e del suo saper trascinare i compagni. L'anno scorso così blindava le partite. Non capisco come sta la sua caviglia. In mezzo al campo Fagioli credo che possa reggere, anche perché la pressione ce l'ha già addosso. Sicuramente non è stato il miglior Milan che è venuto a Firenze facendo anche calcoli da sboroni, pensando a Como e non a oggi. Tutto giusto, con la netta sensazione di poter uscire dal tunnel, ma se non scappiamo di li ci restiamo fino alla fine e questa non è una buona cosa. Noi abbiamo i valori tecnici gli altri l'abitudine a stare li. Bastavano due punti in più".