Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Finalmente normalità: bomber in gol e idea di calcio chiara"

vedi letture

Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai ha parlato del tema del giorno, ossia i primi giudizi sulla Fiorentina targata Pioli dopo l'amichevole di ieri con la Primavera: "Finalmente un po' di normalità. Che non vuol dire noia, ma cose più semplici: tre attaccanti che giocano insieme, i bomber che segnano, un'idea di calcio già abbastanza chiara nel 3-4-2-1 o 3-4-1-2, un Gudmundsson capace di divertirsi.

Non mi ha stupito che Pioli nell'anno dello scudetto fosse identificato come il Normal One: ecco, quella normalità vuol dire che ogni giocatore sa cosa deve fare. Direi che il primo giorno della nuova Fiorentina è stato un buon giorno".