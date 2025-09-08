Il Caffè Nero Bollente: "Con Dodo siamo agli sgoccioli. Ma Mandragora deve rinnovare"

Durante il consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato di Rolando Mandragora e Dodo, entrambi con la questione rinnovo ancora aperta: "Sono due casi profondamente diversi. Ho la sensazione che con Dodo siamo agli ultimi atti di una bellissima storia e che l'anno prossimo lascerà la Fiorentina, perché lo vuole il giocatore ma anche il club. Non mi aspetto novità sul fronte contrattuale del brasiliano, a differenza di Mandragora che invece ha confermato anche in questo avvio di stagione di essere un giocatore importante e che vuole restare a Firenze.

Non chiede la luna, ma soltanto quello che è il suo vero valore di mercato. Mi auguro che a settembre la Fiorentina metta a posto questo contratto, oltre che per un aspetto tecnico anche per quel che vale Mandragora dentro lo spogliatoio". Ecco il video: