RFV Iacoponi: "A Firenze troppa aspettativa. Keita? Può far comodo"

vedi letture

L'ex difensore del Parma, Simone Iacoponi, è intervenuto al "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina-Parma, partendo dalla squadra di Cuesta: "Sicuramente sta facendo benissimo, soprattutto nel girone di ritorno ha trovato una quadratura che forse nel girone d'andata doveva ancora sistemare. Ma era normale, c'è stato qualche cambiamento, sono andati via due giocatori importanti come Leoni e Bonny. Non era semplice secondo me, quindi è stato fatto un ottimo lavoro. È stata trovata una quadratura di squadra importante, c'è una certezza come Corvi in porta che sicuramente ha risolto alcune situazioni. La squadra sta bene, è in fiducia, e per la Fiorentina potrebbe essere un problema".

Come vedrebbe Mandela Keita alla Fiorentina.

"Sicuramente è un profilo che può far comodo, riesce a fare tutte e due le fasi, sa stare lì quando c'è bisogno ma anche essere offensivo al momento giusto. Ti dà quell'equilibrio giusto di cui qualsiasi squadra secondo me ha bisogno"

Come mai l'esperienza di Sohm a Firenze è stata negativa?

"Secondo me le aspettative erano alte. L'inizio purtroppo non è stato come previsto, e questo ha fatto sì che i risultati non venissero. Sicuramente c'è stato qualche errore nella costruzione della squadra, dopodiché le responsabilità dei calciatori ci sono. Quando succedono queste cose bisogna guardare un po' tutto, non può essere solo colpa solo della società o solo dei giocatori. C'è stato qualche equilibrio, sia di squadre che di composizione, che ha fatto sì che le cose non siano andate come sperato all'inizio".

Ascolta il podcast per l'intervento completo!