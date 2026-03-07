Galloppa: "La Fiorentina c'è, ed è forte. Con l'Inter partita aperta"

Domani alle ore 13:00, la Fiorentina Primavera sfiderà in trasferta i coetanei dell'Inter. Queste le parole del tecnico viola Daniele Galloppa ai canali ufficiali del club, ripartendo dal successo ottenuto contro il Bologna: “La vittoria ti dà tanto entusiasmo, quindi è sempre bello. Ci ha dato spunti nuovi, dobbiamo imparare tanto da certe partite. Secondo me dobbiamo fare molto meglio tante cose, potevamo fare di più. Però il gol di Braschi e l’abbraccio del gruppo è stato un segnale importantissimo”.

Che cosa si aspetta?

“Le aspettative sono l’anticamera del fallimento, più uno se ne mette addosso e più si mette pressioni inutili. Abbiamo sempre cercato di migliorare, rimanendo sempre tra il primo e il secondo posto. Il gruppo c’è, ed è forte”.

Come vede l'Inter?

“È una squadra di grande qualità e prima per possesso palla. Ha anche la Youth League di mezzo, e questa gli pesa. I nerazzurri hanno una buonissima idea di gioco, quindi mi aspetto una partita aperta. Ci possono concedere tanto”.

Come si approccia la sfida?

“Dipende da come la vivono i ragazzi e l’ambiente. A volte se dici di vincere, abbassi l’attenzione. Se perdi invece sei ferito e devi avere una reazione. È importante come viviamo noi la partita, non gli altri. Dobbiamo fare una prestazione di livello alto se vogliamo vincere”.