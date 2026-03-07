Parma, i convocati di Cuesta: out Bernabé e Valenti. C'è Ndiaye

Parma, i convocati di Cuesta: out Bernabé e Valenti. C'è NdiayeFirenzeViola.it
Oggi alle 17:49Primo Piano
di Redazione FV

Di seguito la lista dei convocati diramata dal tecnico del Parma, Carlos Cuesta, per la gara di campionato in programma domani alle ore 15:00 contro la Fiorentina.

Portieri: Corvi, Rinaldi,  Suzuki.

Difensori: Carboni, Circati,  Conde, Delprato, Mena Martinez, Ndiaye, Troilo, Valeri.

Centrocampisti: Cremaschi, Estévez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sørensen.

Attaccanti: Elphege, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza.