Consumi (vice Semplici): "Il Parma si marca a uomo, vi spiego"

Andrea Consumi, vice di Leonardo Semplici, è intervenuto al "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina: “La testa è sempre la cosa più importante. In questo momento è fondamentale, perché non siamo più sulla scia dei risultati degli ultimi due mesi. Le sconfitte in Coppa e Udine bruciano perché non c’è stata la prestazione prima. Domani sarà fondamentale mantenere l’attenzione alta per tutti i novanta minuti perché il Parma è organizzato in fase difensiva ed è bravo nelle ripartenze, quindi è rischioso aprirsi”.

Cosa pensa del nuovo modo del Parma di battere i corner?

“Cuesta, venendo dall’Arsenal, fa le stesse cose dei Gunners. Solo che non ha gli stessi interpreti, quindi la pericolosità è inferiore. Se però il primo principio da palla inattiva è creare un problema alle difese avversarie, il Parma ci riesce. Non solo sfrutta la palla veloce sulla zona del primo palo, ma riesce con questo semi-blocco sul portiere a sfruttare anche la zona centrale e del secondo palo. Cuesta è quasi più efficace con le squadre che marcano a zona, perché i difensori avversari si fanno influenzare dal movimento dei suoi attaccanti".

Quindi come bisogna approcciare il Parma?

“Marcando in maniera forte il singolo giocatori, così non subisci il blocco in area che possa liberare uno di loro. In quel caso il problema non sussiste. Per esempio, il Parma contro Bologna e Atalanta, che difendono a uomo, è stato meno pericoloso rispetto altre partite".

