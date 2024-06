IACHINI A RFV, Bonaventura è stato un ottimo elemento

FirenzeViola.it

Pasquale Iachini, ex viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Garrisca al Vento':

Bonaventura andrà via da Firenze. Condivide la scelta?

"È stato un ottimo elemento. Uno come Bonaventura, con qualche ragazzo intorno, il suo lo può ancora dire. Una base solida bisogna averla, non si può sempre ripartire da zero. Poi ci sono delle dinamiche che non conosco, sulla scelta dipende molto il nuovo allenatore".

Nella Fiorentina di oggi si parla anche di Lucca. Lo vede bene a Firenze?

"Può essere da Fiorentina, ma devono esserci altri giocatori che lo mettano nella condizione di segnare, che fanno la differenza. Ieri sera la Spagna avevano gli esterni che saltavano l'uomo e creavano superiorità numerica".

Se Bonaventura dovesse andare via, su chi punterebbe sul mercato al suo posto?

"Dipende dalle scelte che vuole fare il nuovo allenatore, non sarà facile rimpiazzare Bonaventura vista l'esperienza che ha".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST