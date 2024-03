GUCCIONE A RFV, Cantieri stadio al via con cifra piena

Ascolta l'audio

Cosimo Guccione a Radio FirenzeViola

L'assessore allo Sport Cosimo Guccione è intervenuto: "Notizia straordinaria, aver letto nel decreto legge del Governo che erano stati rifinanziati tutti i 157 milioni per la città metropolitana, compresi i 55 milioni"

In realtà poi erano state poche spiegazioni al definanziamento? "Si le avevamo sempre chieste, ma ora vediamo con che modalità arriveranno, se come per Venezia. Il Governo finanzia opere importanti per lo sport poi si creano degli intoppi e per Venezia erano stati superati, chiedevamo solo le stesse condizioni Ma c'è soddisfazione perché abbiamo alla partenza dei cantieri la cifra completa, mancheranno forse alcune finiture ma abbiamo i soldi per le coperture e per uno stadio degno.

Padovani necessità? "Credo sia fondamentale per il rugby. E' un investimento per un movimento in forte crescita e servirà ad eventi regionali e nazionali come detto con la Federazione".

Vittoria di tutti? Il sindaco ha già detto che la vittoria è di Firenze, non ha un colore politico, ma permette a tutti i cittadini di vedere un'opera importante finita".

Piscina? "Con la nuova canterizzazione rivista e la Fiorentina che resta a giocare lì, la piscina potrà rimanere aperta".