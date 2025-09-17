RFV Giuseppe Pastore: "Fiorentina la delusione in A. Pioli pecca di presunzione"

Il giornalista Giuseppe Pastore è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Garrisca al Vento', dicendo la sua sul momento della Fiorentina: "Per me la Fiorentina è la squadra più deludente delle prime tre giornate di Serie A. Però va fatta la premessa che anche un anno fa iniziò molto male e poi alla fine non è andata in Champions solo perché non ha battuto le ultime in classifica. Il tempo c'è ma ci sono tante cose da sistemare, ad iniziare da un tecnico che stimo come Pioli. Ha mostrato una presunzione tattica che associatta alla tipica presunzione della piazza fiorentina crea un cocktail esplosivo. Pioli dopo aver vinto lo Scudetto con il Milan ha avuto piccoli peccati di presunzione, perché si parla di un allenatore che ha gestito la fama dovuta dalla vittoria del campionato alzando tanto l'autostima. Tutti gli allenatori sono molto convinti ma ora è bene che Pioli scenda con i piedi per terra. Faccio un esempio: il modo di difendere della Fiorentina con quei tre difensori li lascia in balia degli attaccanti. Il primo tempo di Fiorentina-Napoli è totalmente sbagliato dal punto di vista tattico, proprio concettualmente. Così come a Torino giocare senza qualità a centrocampo schiacciando i due quinti, ha avuto poco senso. Sono errori anche strani per un allenatore come Pioli. Tanto più se ci sono giocatori come Comuzzo e Fagioli che in questo momento sono confusi. Con il Como sarà già una partita pesante".

Riguardando indietro al calciomercato, confermerebbe le sensazioni della chiusura?

"Partiamo dal presupposto che Fazzini mi piace tantissimo, ma il mercato della Fiorentina mi ricorda quello del Torino. Mi spiego: sono stati comprati giocatori che però fin qui non sono mai stati messi nelle condizioni di rendere al meglio. Anche Nicolussi Caviglia mi piace tanto, la Fiorentina non ne può fare a meno perché manca un regista, così come anche alla Juventus. La Fiorentina deve ancora trovare la quadra per gli acquisti estivi. Ma secondo me questo centrocampo è più forte di quello di un anno fa".

